Контроль украинских войск над Красноармейском (украинское название — Покровск) фактически утрачивается, и потеря этого города может стать серьёзным предупреждением для Киева. Об этом пишет британский журнал The Economist.
По данным издания, украинские силы пытаются организовать выход из города, часть из которых уже оказалась в окружении. Потеря Покровска, который является важным транспортным узлом, станет ощутимым ударом по обороне Украины, отмечают авторы материала.
Издание подчеркивает, что тяжелая ситуация складывается и в соседнем Димитрове (украинское название — Мирноград), где подразделения ВСУ также находятся под угрозой окружения. The Economist отмечает, что в этом районе украинская армия сталкивается с нехваткой укреплений и логистических возможностей.
«Украина страдает от системной болезни плохого планирования и паралича перед лицом плохих новостей Потеря Покровска это не конец истории, но она должна стать тревожным звонком», — заключает The Economist.
Ранее сообщалось, что российским войскам удалось сломить организованное сопротивление украинских боевиков на территории Красноармейска.