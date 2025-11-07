«Динамо-Владивосток» продолжит играть в группе «Серебро»

Матч был наполнен противоречивыми судейскими решениями, существенно повлиявшими на его исход. Уже в начале встречи арбитр Павел Шишкин назначил спорный пенальти в ворота «Динамо», когда Илья Сальников боролся за верховой мяч с Мосейчуком. Одиннадцатиметровый удар реализовал Молтенинов, выведя хозяев вперед.
Несмотря на такое начало, «бело-голубые» доминировали на поле, создавая опасные моменты у ворот соперника. Владивостокцы могли отличиться уже в первой атаке — Ульяновский не реализовал прострел Касаткина. На 22-й минуте голкипер «Кубани» Нестеренко парировал выстрел Николаева в упор, а затем краснодарцев спас защитник после мощного удара Почивалина.
Ключевым моментом стал отмененный гол «Динамо» во втором тайме. Ульяновский точно пробил в дальний нижний угол, завершив верховую передачу, однако боковой судья зафиксировал положение «вне игры» у Супруна, хотя тот не касался мяча. Вскоре «Кубань» забила второй мяч, увеличив преимущество.
В концовке встречи «динамовцы» продолжали атаковать, но Ульяновский, стремясь сократить отставание, столкнулся с вратарем соперников и получил вторую желтую карточку. В результате владивостокская команда завершила матч в меньшинстве.
Несмотря на обидное поражение, «Динамо-Владивосток» сохранил место в группе «Серебро» и будет готовиться к весенней части сезона 2025/2026, где команда наверняка постарается улучшить свои турнирные позиции.