«Динамо-Владивосток» продолжит играть в группе «Серебро»

Несмотря на такое начало, «бело-голубые» доминировали на поле, создавая опасные моменты у ворот соперника. Владивостокцы могли отличиться уже в первой атаке — Ульяновский не реализовал прострел Касаткина. На 22-й минуте голкипер «Кубани» Нестеренко парировал выстрел Николаева в упор, а затем краснодарцев спас защитник после мощного удара Почивалина.