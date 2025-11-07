Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 5 тысяч литовских фур стоят на границе с Белоруссией: что известно

BNS: Минск отказал Вильнюсу в просьбе пропустить в Литву её фуры.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь отказала Литве в пропуске через свою территорию заблокированных там литовских грузовиков. Об этом рассказал литовское агентство BNS, ссылаясь на советника главы МВД Литвы Миндаугаса Баярунаса.

«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай, однако Минск отказался пропустить наши машины», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что 29 октября Литва ввела месячное закрытие автомобильной границы с Белоруссией, объяснив это активизацией запуска метеозондов для контрабанды сигарет, что создает угрозу авиаполетам и приводит к частым закрытиям аэропортов.

В ответ 31 октября Белоруссия запретила транзит грузовиков и тракторов с литовскими и польскими номерами, что привело к скоплению около 5 тысяч литовских фур на контрольно-пропускных пунктах.

При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение о закрытии границы было односторонним шагом Литвы. В связи с этим Беларусь не несет ответственности за негативные последствия, которые затронули грузовые перевозки и нанесли ущерб бизнесу, гражданам обеих стран и третьих государств.

МИД республики также призвал литовскую сторону отменить ограничения и возобновить нормальную работу пунктов пропуска для перемещения людей, транспорта и товаров.

«Этого простого и логичного решения Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом», — подчеркнули в дипведомстве.

Как сообщил в эфире LRT вице-президент ассоциации «Линава» Олег Тарасов, литовские перевозчики уже понесли убытки в размере 1 млрд евро из-за закрытия границы с Беларусью. По его оценке, ситуация приближается к катастрофической.

Кроме этого, эксперт спрогнозировал, что ситуация с взаимными ограничениями приведет к полной утрате литовскими перевозчиками позиций на рынке восточных грузоперевозок. По его мнению, эти грузопотоки будут монополизированы транспортными компаниями из соседних государств, демонстрирующих большую гибкость в подходе.

Однако открытие литовско-белорусской границы возможно при условии решения проблемы с метеозондами контрабандистов. Об этом заявил спикер Сейма Литвы Юозас Олекас, подчеркнув, что это необходимо для восстановления нормальной жизни в приграничных регионах.