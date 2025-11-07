Около 5 тысяч литовских фур стоят на границе с Белоруссией: что известно

При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение о закрытии границы было односторонним шагом Литвы. В связи с этим Беларусь не несет ответственности за негативные последствия, которые затронули грузовые перевозки и нанесли ущерб бизнесу, гражданам обеих стран и третьих государств.