Около 5 тысяч литовских фур стоят на границе с Белоруссией: что известно

Беларусь отказала Литве в пропуске через свою территорию заблокированных там литовских грузовиков. Об этом рассказал литовское агентство BNS, ссылаясь на советника главы МВД Литвы Миндаугаса Баярунаса.
«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай, однако Минск отказался пропустить наши машины», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что 29 октября Литва ввела месячное закрытие автомобильной границы с Белоруссией, объяснив это активизацией запуска метеозондов для контрабанды сигарет, что создает угрозу авиаполетам и приводит к частым закрытиям аэропортов.
В ответ 31 октября Белоруссия запретила транзит грузовиков и тракторов с литовскими и польскими номерами, что привело к скоплению около 5 тысяч литовских фур на контрольно-пропускных пунктах.
При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение о закрытии границы было односторонним шагом Литвы. В связи с этим Беларусь не несет ответственности за негативные последствия, которые затронули грузовые перевозки и нанесли ущерб бизнесу, гражданам обеих стран и третьих государств.
МИД республики также призвал литовскую сторону отменить ограничения и возобновить нормальную работу пунктов пропуска для перемещения людей, транспорта и товаров.
«Этого простого и логичного решения Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом», — подчеркнули в дипведомстве.
Как сообщил в эфире LRT вице-президент ассоциации «Линава» Олег Тарасов, литовские перевозчики уже понесли убытки в размере 1 млрд евро из-за закрытия границы с Беларусью. По его оценке, ситуация приближается к катастрофической.
Кроме этого, эксперт спрогнозировал, что ситуация с взаимными ограничениями приведет к полной утрате литовскими перевозчиками позиций на рынке восточных грузоперевозок. По его мнению, эти грузопотоки будут монополизированы транспортными компаниями из соседних государств, демонстрирующих большую гибкость в подходе.
Однако открытие литовско-белорусской границы возможно при условии решения проблемы с метеозондами контрабандистов. Об этом заявил спикер Сейма Литвы Юозас Олекас, подчеркнув, что это необходимо для восстановления нормальной жизни в приграничных регионах.