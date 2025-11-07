Ричмонд
Школьник из Приморья спас пять женщин от медведя

В Приморье прошло награждение 15-летнего Тимофея Полякова из села Чугуевка медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Школьник летом этого года спас пятерых женщин от медведя, сообщает Telegram-канал МинГОЧС Приморского края.

Источник: Российская газета

Девятиклассник случайно увидел, что из леса в сторону поля, где находились женщины, движется медведь. Подросток не испугался и, оценив опасность, побежал к людям и предупредил их об опасности. Женщины укрылись в безопасном месте.

Заслуженную награду юному герою вручил сенатор от Приморского края Александр Ролик. Спасатели также вручили Тимофею ценный подарок.

«Юнармеец по-другому поступить не мог — воспитанный такими родителями, педагогом и военным. Огромное спасибо им за сына, а Тимофею — за гражданскую позицию, за ту веру в нашу страну и в свой родной край, которую он несет всем», подчеркнул спикер краевого парламента Антон Волошко.