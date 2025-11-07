Школьник из Приморья спас пять женщин от медведя

«Юнармеец по-другому поступить не мог — воспитанный такими родителями, педагогом и военным. Огромное спасибо им за сына, а Тимофею — за гражданскую позицию, за ту веру в нашу страну и в свой родной край, которую он несет всем», подчеркнул спикер краевого парламента Антон Волошко.