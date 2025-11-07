В Томске разработали плату-концентратор для российского суперколлайдера NICA

ТОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Экспериментальный образец платы-концентратора, при помощи которой большие массивы данных с детекторов суперколлайдера будут переводиться в формат, удобный для анализа, создали и протестировали ученые Томского государственного университета (ТГУ). Платы будут использовать на российском суперколлайдере NICA, построенном в Дубне, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На совещании в Дубне мы представили экспериментальный образец платы-концентратора L2. Его разработка осуществляется в рамках проекта ТГУ, поддержанного мегагрантом правительства РФ. Плата — один из элементов системы сбора и передачи информации, который обеспечит обработку больших данных в экспериментах. Сейчас мы занимаемся доработкой экспериментального образца для соответствия требованиям коллаборации для интеграции в установку», — сказал научный сотрудник лаборатории анализа данных физики высоких энергий ФФ ТГУ и руководитель группы разработки электроники Владислав Борщ.
К началу эксперимента SPD (spin physics detector) на коллайдере, запланированного на 2028 год, необходимо обеспечить готовность электроники и программного обеспечения — ключевых элементов для сбора, преобразования и передачи данных на сервер для последующего анализа.
Главная задача эксперимента SPD — воссоздать при помощи сверхпроводящего коллайдера то состояние Вселенной, в которой она находилась сразу после Большого Взрыва, а именно кварк-глюонную плазму, исследовать свойства этой материи, динамику ее формирования и распада. Это позволит человечеству приблизиться к разгадке самой большой тайны — того, как возникла Вселенная, как взаимодействуют барионы (строительные блоки материи, из которой состоят звезды и планеты). Результаты эксперимента SPD помогут проверить теорию Большого взрыва. Либо, если она будет опровергнута, выйти на другие гипотезы возникновения Вселенной.
«NICA — это крупный международный проект, в котором участвует 40 организаций из разных стран. У каждого есть своя роль. ТГУ вносит свой вклад в разработку части электроники, моделирования детекторов частиц и разработку новых суперэффективных методов анализа данных с использованием ИИ и машинного обучения», — сказала заместитель завлабораторией анализа данных физики высоких энергий ФФ ТГУ Ирина Шрайбер.
NICА (Nuclotron based Ion collider facility) — ускоритель частиц, один из проектов класса «мегасайенс» в России, базируется в Объединенном институте ядерных исследований. Эта установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. Первый сеанс экспериментов на ускорителе стартовал весной этого года.