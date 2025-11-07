В Томске разработали плату-концентратор для российского суперколлайдера NICA

Главная задача эксперимента SPD — воссоздать при помощи сверхпроводящего коллайдера то состояние Вселенной, в которой она находилась сразу после Большого Взрыва, а именно кварк-глюонную плазму, исследовать свойства этой материи, динамику ее формирования и распада. Это позволит человечеству приблизиться к разгадке самой большой тайны — того, как возникла Вселенная, как взаимодействуют барионы (строительные блоки материи, из которой состоят звезды и планеты). Результаты эксперимента SPD помогут проверить теорию Большого взрыва. Либо, если она будет опровергнута, выйти на другие гипотезы возникновения Вселенной.