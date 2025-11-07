«Сибирь» уступила «Торпедо» в серии буллитов

Говоря о проблемных моментах, Буцаев признал, что команде не хватает опыта для завершения напряженных матчей, особенно среди молодых игроков. Тренер также сообщил о травмах нескольких ключевых хоккеистов, в том числе Уилсона и Сошникова, к последнему из которых у наставника есть определенные претензии. Касательно ситуации с новичками, Буцаев подчеркнул, что их приход усилит команду. В частности, он упомянул опытного защитника Михаила Орлова, который уже помогает коллективу.