«Сибирь» уступила «Торпедо» в серии буллитов

Новосибирская «Сибирь» потерпела очередное поражение, уступив нижегородскому «Торпедо» в серии буллитов со счетом 3:4.
Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в овертайме командам не удалось выявить победителя.
В составе хозяев отличились Оскар Булавчик, забивший свою первую шайбу в КХЛ, Иван Чехович и Александр Першаков, который поразил ворота соперника второй матч подряд. В воротах «Сибири» играл Антон Красоткин.
Статистика матча демонстрирует преимущество гостей: «Торпедо» нанесло 81 бросок против 51 у хозяев, а также превзошло сибиряков по броскам в створ (39−25), вбрасываниям (42−29), силовым приемам (20−12) и времени в атаке (
Говоря о проблемных моментах, Буцаев признал, что команде не хватает опыта для завершения напряженных матчей, особенно среди молодых игроков. Тренер также сообщил о травмах нескольких ключевых хоккеистов, в том числе Уилсона и Сошникова, к последнему из которых у наставника есть определенные претензии. Касательно ситуации с новичками, Буцаев подчеркнул, что их приход усилит команду. В частности, он упомянул опытного защитника Михаила Орлова, который уже помогает коллективу.
Несмотря на серию из восьми поражений подряд, тренер характеризует атмосферу в команде как рабочую и правильную. Он убежден, что игроки понимают сложившуюся ситуацию и готовы продолжать трудиться. Впереди у «Сибири» выездные матчи в Москве, к которым, по словам Буцаева, команда подойдет с уважением к соперникам, но с боевым настроем и желанием биться до конца.