В Приморье наказали родителей школьников, осквернивших могилу участника СВО

В среду в соцсетях распространилась информация, что на кладбище в приморском Артёме осквернили могилы погибших участников спецоперации. На видео местная жительница рассказала, что пришла в день рождения погибшего сына на кладбище, но могилу осквернили: забрали российские флаги, разбили вазоны с цветами, разбросали венки, ходили по памятнику. По её словам, «всё погромили». Также в соцсетях разошлись фотографии предполагаемых вандалов.