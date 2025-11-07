В Приморье наказали родителей школьников, осквернивших могилу участника СВО

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Родителей школьников, которые осквернили могилу погибшего участника спецоперации в приморском Артёме, привлекли к ответственности, сообщает УМВД России по региону.
В среду в соцсетях распространилась информация, что на кладбище в приморском Артёме осквернили могилы погибших участников спецоперации. На видео местная жительница рассказала, что пришла в день рождения погибшего сына на кладбище, но могилу осквернили: забрали российские флаги, разбили вазоны с цветами, разбросали венки, ходили по памятнику. По её словам, «всё погромили». Также в соцсетях разошлись фотографии предполагаемых вандалов.
«В Артеме Приморского края полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, осквернивших могилу на кладбище… Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности и местонахождение участников инцидента. Ими оказались четверо школьников в возрасте 8, 10 и 12 лет», — говорится в сообщении.
По словам детей, во время прогулки они зашли на территорию кладбища, где на одной из могил сорвали флаги. С ними и их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.
В отношении родителей несовершеннолетних были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
Собранные материалы полицейские направят в комиссию по делам несовершеннолетних Артемовского городского округа для принятия мер воспитательного характера.