Росгвардия более 250 раз выехала по тревожным сигналам омских медиков

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области круглосуточно обеспечивают безопасность медицинских работников, оперативно реагируя на тревожные сигналы. В 2025 году под охрану было принято еще 9 автомобилей скорой помощи в пяти районах области, а общее число машин с кнопками тревожной сигнализации достигло 110.
За текущий период года росгвардейцы осуществили более 250 выездов по вызовам медиков, из них 9 — в ноябре. При поступлении сигнала ближайший экипаж незамедлительно направляется к месту вызова для защиты медицинских работников от агрессивных действий пациентов или других граждан.
Как отметил подполковник полиции Андрей Лысаченко, за время сотрудничества со станцией скорой помощи был выработан эффективный алгоритм действий.