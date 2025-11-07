Росгвардия более 250 раз выехала по тревожным сигналам омских медиков

За текущий период года росгвардейцы осуществили более 250 выездов по вызовам медиков, из них 9 — в ноябре. При поступлении сигнала ближайший экипаж незамедлительно направляется к месту вызова для защиты медицинских работников от агрессивных действий пациентов или других граждан.