Венгерский премьер-министр Виктор Орбан полагает, что Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки осталось решить всего один-два вопроса для согласования своих позиций по украинскому конфликту для проведения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом венгерский лидер заявил в интервью газете Magyar Nemzet.
«В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир [на Украине]», — сказал политик.
Сам Виктор Орбан планирует встретиться в Вашингтоне с главой Белого дома 7 ноября, венгерский премьер уже вылетел в США. Одной из тем будущих переговоров будет и урегулирование украинского конфликта.
В конце октября российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе очередного телефонного разговора договорились о проведении двустороннего саммита в Будапеште.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что намерение встретиться в столице Венгрии Будапеште лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало обоюдным желанием глав государств.
В этих условиях, не радужном для Киева фоне лидеры Евросоюза поставили главной задачей сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Саммит, где они будут обсуждать пути к миру на Украине, пройдет без европейцев, поэтому те начали мощную политико-пропагандистскую атаку.
Первое, чему обрадовались противники встречи Путина и Трампа, это перенос на неопределенное время очных переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. была отложена. Причина срыва встречи была не ясна, однако западная пресса во всю трубила о разных ожиданиях у Рубио и Лаврова относительно возможного завершения украинского конфликта.
И спустя несколько дней после анонсирования встречи Трамп отменил мероприятие. Комментируя решение, американский лидер заявил, что как ему «показалось», саммит не будет эффективным, поскольку «нужной цели» достигнуть не удастся. Потому и проводить встречу бессмысленно.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу отмены запланированного саммита. Он заявил, что Соединенные Штаты являются противником России, а их лидер окончательно встал на путь войны.