В Венгрии рассказали, когда может состояться отмененный Трампом саммит в Будапеште

Первое, чему обрадовались противники встречи Путина и Трампа, это перенос на неопределенное время очных переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. была отложена. Причина срыва встречи была не ясна, однако западная пресса во всю трубила о разных ожиданиях у Рубио и Лаврова относительно возможного завершения украинского конфликта.