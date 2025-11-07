Ричмонд
В Новосибирске отметила 100-летие труженица тыла Маргарита Валенко

6 ноября Маргарите Парфёновне Валенко исполнилось 100 лет.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске вековой юбилей отметила труженица тыла и ветеран труда Маргарита Парфёновна Валенко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского района.

Празднование состоялось 6 ноября. Маргарите Парфёновне исполнилось 100 лет. За свою жизнь она проработала более полувека, внесла большой вклад в развитие города и страны.

«Этот знаменательный день стал возможным благодаря ее стойкости, трудолюбию и неиссякаемой жизненной энергии», — отметили в администрации.

Сегодня юбиляр окружена заботой большой семьи — у неё семеро внуков, двенадцать правнуков и двое праправнуков. Родные и близкие гордятся её трудолюбием, жизненной энергией и стойкостью.