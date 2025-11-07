Новосибирская область оказалась среди лидеров по числу новых наркоманов

Ранее сообщалось, что Новосибирская область оказалась среди регионов России, лидирующих по числу граждан, у которых в 2024 году впервые была диагностирована наркомания. Как писал ТАСС, со ссылкой на данные Минздрава РФ показатель заболеваемости в регионе составил 18,4 на 100 тысяч населения, лишь немного уступая Хабаровскому краю.