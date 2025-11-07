Движение на Пролетарском проспекте ограничат с 8 ноября почти на семь месяцев

«С 8 ноября 2025 года до 30 мая 2026 года на участке Пролетарского проспекта от д. 21, корп. 2 до д. 23а будут недоступны для движения четыре полосы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением строительных работ.
Движение транспорта ограничат на Пролетарском проспекте с 8 ноября 2025 года до 30 мая 2026 года из-за строительных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 8 ноября 2025 года до 30 мая 2026 года на участке Пролетарского проспекта от д. 21, корп. 2 до д. 23а будут недоступны для движения четыре полосы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением строительных работ.