Альбина Кабалина прокомментировала конфликт с Асей Резник

Альбина Кабалина впервые подробно прокомментировала испортившиеся отношения с Асей Резник после совместного участия в шоу «Звёзды в джунглях», отметив, что до проекта они были знакомы и восхищались друг другом. Мнением Кабалина поделилась в интервью «Радио 1».
Конфликт, по словам актрисы, возник из-за игровой ситуации: «Так получилось, что мы пошли на испытание на вылет, я проголосовала против неё. Это было несправедливо, но все знают, что я хотела избавиться от “тухлой троики” — не буду называть имена, все знают, кто они. В ту роковую серию я выбрала голосовать против Аси, потому что она единственная из девочек, кому мне было бы приятно проиграть». Кабалина с сожалением констатировала, что её коллега не сумела провести границу между игровым процессом и реальностью: «После этого у нас испортились отношения, хотя до шоу мы общались и восхищались друг другом».
При этом актриса подчеркнула, что продюсеры не влияли на решения участников: «Продюсеры нам не говорили, за кого или против кого голосовать». На фоне этого конфликта приятным открытием шоу для Кабалиной стал коллега Ян Дилан, о котором она отозвалась с особой теплотой: «Особенно меня тронул Ян Дилан. Он говорил правильные вещи, с такой любовью рассказывал о семье, о своих двух прекрасных дочерях. Я влюбилась в его энергетику. Как к человеку, я к нему максимально прониклась».