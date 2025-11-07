Альбина Кабалина прокомментировала конфликт с Асей Резник

Конфликт, по словам актрисы, возник из-за игровой ситуации: «Так получилось, что мы пошли на испытание на вылет, я проголосовала против неё. Это было несправедливо, но все знают, что я хотела избавиться от “тухлой троики” — не буду называть имена, все знают, кто они. В ту роковую серию я выбрала голосовать против Аси, потому что она единственная из девочек, кому мне было бы приятно проиграть». Кабалина с сожалением констатировала, что её коллега не сумела провести границу между игровым процессом и реальностью: «После этого у нас испортились отношения, хотя до шоу мы общались и восхищались друг другом».