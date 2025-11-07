Дед Мороз выбрал Владивосток для начала своего большого турне в этом году

«Девятого ноября главный зимний волшебник страны у себя на родине, в Великом Устюге, проверит готовность поезда и отправится на нем во Владивосток», — сообщили в пресс-службе РЖД.
Именно оттуда будет дан старт его пятому большому путешествию, маршрут которого проложен по Транссибирской магистрали. После длительного турне Дед Мороз вернется в свою вотчину.
Продажа билетов на праздничную программу в поезде и кукольный спектакль откроется 9 ноября в 15:00 по московскому времени.
Напомним, этот необычный поезд представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. В его составе есть целый ряд специальных вагонов: приемная для общения с волшебником, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников.
Впервые этот проект был реализован 5 декабря 2021 года. За четыре прошедших сезона сказочный состав преодолел в общей сложности 108 тысяч километров, что почти равно трем экваторам Земли. За это время на вокзалах с Дедом Морозом смогли встретиться 1 миллион 740 тысяч человек, что превышает население такого крупного города, как Новосибирск.
Напомним, ранее мама из Владивостока рассказала о посещении поезда Деда Мороза и поделилась впечатлениями, которые остались у ее ребенка.