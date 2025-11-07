Дед Мороз выбрал Владивосток для начала своего большого турне в этом году

Впервые этот проект был реализован 5 декабря 2021 года. За четыре прошедших сезона сказочный состав преодолел в общей сложности 108 тысяч километров, что почти равно трем экваторам Земли. За это время на вокзалах с Дедом Морозом смогли встретиться 1 миллион 740 тысяч человек, что превышает население такого крупного города, как Новосибирск.