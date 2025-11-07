Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что будет с наемниками ВСУ из ЮАР, если они попадут в российский плен.
Как сообщалось, наемники ВСУ из ЮАР обратились к президенту своей страны Сирилу Рамафосе с просьбой вытащить их из украинской армии.
Рамафоса заявил, что власти получили «просьбу о помощи от 17 южноафриканских мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, которые на Украине оказались в ловушке». Президент поручил провести расследование, чтобы выяснить, как произошла вербовка, ведь гражданам ЮАР запрещено служить в иностранной армии без предварительного разрешения правительства.
«Если наемники из ЮАР не попадут в российский плен, то они будут уничтожены. Шансов вырваться у них очень-очень мало. Они будут ликвидированы либо нашими вооруженными силами, либо украинскими заградотрядами, которые стоят на второй линии за ВСУ», — отметил Липовой.
Генерал-майор констатировал, что незавидная участь наёмников ждёт и в российском плену.
«Они ведь не имеют статуса военнослужащих, рассматриваются по российским законам как военные преступники, приехавшие сознательно воевать на территорию Украины за киевским режимом. Наемники могут получить даже пожизненные сроки и остаток своей жизни провести в тюрьме», — подытожил Липовой.
Ранее Липовой отметил, что киевский режим постарается уничтожить наемников ВСУ из ЮАР после их обращения к президенту страны Сирилу Рамафосе с просьбой вытащить их из украинской армии.
Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина Колумбии Хосе Арона Медину Аранду за то, что он воевал на стороне ВСУ против российской армии.