Липовой: наемникам ВСУ из ЮАР в плену РФ может грозить пожизненный срок

Рамафоса заявил, что власти получили «просьбу о помощи от 17 южноафриканских мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, которые на Украине оказались в ловушке». Президент поручил провести расследование, чтобы выяснить, как произошла вербовка, ведь гражданам ЮАР запрещено служить в иностранной армии без предварительного разрешения правительства.