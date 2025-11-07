В Новосибирске 12 домов остались без отопления из-за аварии на трубопроводе

В Дзержинском районе Новосибирска десятки домов попали под аварийное отключение отопления и горячей воды. Об этом свидетельствует информация с Муниципального портала города.
Так, с 21:00 6 ноября отопление пропало в домах 199 и 201 на улице Гоголя, 4, 4а, 4б, 5 и 7 на улице Даурская, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2 на проспекте Дзержинского. Причиной отключения стал выявленный дефект на трубопроводе. Вернуть тепло в дома обещают к 9 утра 7 ноября.
Горячая вода в 17:00 6 ноября пропала в домах 248, 248а, 250, 250/1, 252, 252/1, 254, 256, 258, 260 и 262 по улице Бориса Богаткова, 45, 47, 47/1 по улице Кошурникова и 22 по улице Адриена Лежена. Причиной стали ремонтные работы на водоподготовительной установке горячего водоснабжения. Включить горячую воду обещают к 17:00 7 ноября.