В Новосибирске 12 домов остались без отопления из-за аварии на трубопроводе

Так, с 21:00 6 ноября отопление пропало в домах 199 и 201 на улице Гоголя, 4, 4а, 4б, 5 и 7 на улице Даурская, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2 на проспекте Дзержинского. Причиной отключения стал выявленный дефект на трубопроводе. Вернуть тепло в дома обещают к 9 утра 7 ноября.