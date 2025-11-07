7 ноября в России: какие праздники отмечаем

В историческом смотре участвовали 28,5 тысяч военнослужащих, 160 танков и множество артиллерийских орудий. Особой символичной чертой парада стало то, что войска отправлялись на передовую прямо с брусчатки Красной площади, что демонстрировало единство тыла и фронта. В память об этом событии, начиная с 2003 года, в Москве ежегодно проводятся торжественные марши с участием ветеранов, курсантов военных училищ и творческих коллективов.