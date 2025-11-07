7 ноября в России: какие праздники отмечаем

В пятницу, 7 ноября, в России отмечают День Октябрьской революции. В этот день пройдут мероприятия, приуроченные к годовщине революции 1917 года.
Однако эта осенняя дата занимает особое место в истории XX века, вызывая неоднозначные оценки. События 7 ноября оказали долгосрочное влияние не только на развитие России, но и на всю систему международных отношений.
В период 1918—1991 годов 7 ноября был главным праздником СССР. Его официальное название с 1928 года — «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». В 1990-е годы праздник переименовали в День согласия и примирения, а с 2005 года он сохраняет статус памятной даты.
В ночь на 8 ноября 1917 года вооруженное выступление в Петрограде привело к свержению временного правительства и установлению власти Советов. Штурм Зимнего дворца начался после сигнального выстрела крейсера «Аврора» — который сегодня является музеем в Санкт-Петербурге.
7 ноября также знаменует годовщину проведения военного парада на Красной площади в 1941 году — знакового события времен Великой Отечественной войны.
Этот парад состоялся в один из самых напряженных моментов битвы за Москву, когда линия фронта проходила всего в 30 км от города. Его проведение значительно укрепило моральный дух как защитников столицы, так и ее жителей, став мощным символом решимости Советского Союза продолжать борьбу.
В историческом смотре участвовали 28,5 тысяч военнослужащих, 160 танков и множество артиллерийских орудий. Особой символичной чертой парада стало то, что войска отправлялись на передовую прямо с брусчатки Красной площади, что демонстрировало единство тыла и фронта. В память об этом событии, начиная с 2003 года, в Москве ежегодно проводятся торжественные марши с участием ветеранов, курсантов военных училищ и творческих коллективов.
Помимо этого, 7 ноября Русская Православная Церковь отмечает день памяти ряда святых, что придает этой календарной дате особое духовное значение для верующих.
В народной традиции этот день получил название «Дедовские плачи» и связан с обычаями поминовения усопших и проявления заботы о ныне живущих родных.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым по случаю праздничного дня привел несколько фактов из своей собственной жизни и процитировал автора стихов гимна РФ Сергея Михалкова.