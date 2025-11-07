Редкая птица из Китая впервые замечена на территории «Земли леопарда» в Приморье

Отмечается, что китайский бюльбюль — птица с яркой внешностью. Его легко узнать по большой белой «повязке» на чёрной голове и яркому пению. Ареал постоянного обитания птицы охватывает центральные и восточные регионы Китая, но с начала XXI века вид постепенно расширяет границы на север. В России до этого было зарегистрировано всего шесть случаев встреч с этой птицей — все в южных районах Приморья.