Редкая птица из Китая впервые замечена на территории «Земли леопарда» в Приморье

В бухте Пемзовой, расположенной на территории Дальневосточного морского заповедника, впервые за всю историю наблюдений была замечена пара китайских бюльбюлей (Pycnonotus sinensis). Открытие сделали сотрудники Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН во время полевых исследований, сообщила пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».
Отмечается, что китайский бюльбюль — птица с яркой внешностью. Его легко узнать по большой белой «повязке» на чёрной голове и яркому пению. Ареал постоянного обитания птицы охватывает центральные и восточные регионы Китая, но с начала XXI века вид постепенно расширяет границы на север. В России до этого было зарегистрировано всего шесть случаев встреч с этой птицей — все в южных районах Приморья.
Старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова отметила, что находка стала полной неожиданностью.
«В утренние часы мы собирались выходить на учёт змей и услышали незнакомое пение птиц, доносилось оно с кроны деревьев. С собой был фотоаппарат, поэтому нам удалось снять незнакомый вид. Такие птицы мне встретились впервые. Я отправила данные научному сотруднику Тихоокеанского института географии ДВО РАН, который подтвердил мою догадку — это залётный вид, ранее не фиксировавшийся на территориях “Земли леопарда”», — рассказала Ирина Маслова.
Учёные связывают появление южных птиц в Приморье с изменениями климата: потепление создаёт всё более комфортные условия для тропических и субтропических видов. Не исключено, что китайский бюльбюль в будущем не только будет регулярно прилетать в регион, но и начнёт здесь гнездиться.
Напомним, летом в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья ученые впервые зафиксировали два новых вида птиц — каменку-плешанку (Oenanthe pleschanka) и японскую зарянку (Luscinia akahige). Эти виды крайне редко появляются в регионе и считаются залётными: в Приморье они попадают случайно, отклоняясь от своего основного маршрута во время миграций.