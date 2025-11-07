Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 ноября

Овны не будут слишком практичными, они склонны больше витать в облаках, чем реально смотреть на вещи. В такие моменты будет легко допустить ошибку и сделать шаг, который может обернуться потерями, в том числе финансовыми. Им стоит браться за масштабные дела с большой осторожностью и без спешки. Все, чем они сегодня занимаются, требует самого ответственного подхода.