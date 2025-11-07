Исторический рейс сорван: Почему турецкий паром Sea Bridge не смог высадить пассажиров в порту Сочи

Паром Sea Bridge, прибывший в Сочи из турецкого Трабзона, не смог высадить пассажиров. Причиной инцидента стало отсутствие разрешения на вход на территорию России. Об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Первый паром из турецкого Трабзона, который должен был восстановить морское сообщение спустя несколько лет, не смог высадить пассажиров», — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что к порту российского курортного города паром прибыл около 10:00 мск. Всё это время судно стоит на рейде. В числе 20 пассажиров, находящихся на борту, 18 россиян и два гражданина Турции. и 18 россиян.
Паром Sea Bridge вышел из Трабзона в Сочи, впервые за 14 лет, 5 ноября. Компания, ответственная за перевозку, предложила пассажирам, купившим билеты на «самолётные» кресла, в честь запуска линии пересесть в каюты.
К слову, ранее стало известно, что возрожденное морское сообщение между турецким Трабзоном и российским Сочи началось с небольшого, но ожидаемого смещения графика. Паром Seabridge, идущий к Сочи, задерживается из-за плановых учебных мероприятий, проводимые в акватории Сочинского морского порта.
