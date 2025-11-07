Канье Уэст извинился перед евреями за антисемитские высказывания

Канье Уэст, известный также под именем Йе, публично извинился перед еврейской общиной за свои прежние антисемитские заявления. Рэпер опубликовал в социальных сетях кадры встречи с раввином Йешаяху Пинто, во время которой признал, что его слова и поступки в прошлом были ошибочными и вызваны внутренними трудностями.