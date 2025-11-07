Ричмонд
Канье Уэст извинился перед евреями за антисемитские высказывания

Рэпер заявил, что его слова и поступки в прошлом были ошибочными.

Источник: Аргументы и факты

Канье Уэст, известный также под именем Йе, публично извинился перед еврейской общиной за свои прежние антисемитские заявления. Рэпер опубликовал в социальных сетях кадры встречи с раввином Йешаяху Пинто, во время которой признал, что его слова и поступки в прошлом были ошибочными и вызваны внутренними трудностями.

«Я боролся с проблемами, с разными проблемами, а также с биполярным расстройством. Из-за этого мои идеи доходили до крайности, и я забывал о безопасности окружающих людей и о своей собственной», — заявил Уэст.

Раввин Йешаяху Пинто в ответ отметил, что каждый человек, искренне стремящийся к раскаянию, достоин второго шанса.

Ранее министерство внутренних дел Австралии аннулировало визу рэпера из США Канье Уэста после выхода песни об Адольфе Гитлере.