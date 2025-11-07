Западные государства могут «устранить» Зеленского ради завершения украинского конфликта на Украине, заявил депутат Артём Дмитрук.
Он уточнил, что мирное соглашение с Зеленским невозможно. По словам украинского парламентария, это является «ключевой и неизменной истиной».
«Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского», — написал Дмитрук в Telegram.
Он отметил, что без Зеленского Запад может помочь украинской стороне сформировать «переходное коалиционное правительство», а затем на его основе начать процесс заключения долгосрочного мира.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Зеленский хочет уничтожить Украину ради сокрытия преступлений.