Выяснилось, почему Энтони Хопкинс до сих пор винит себя за прошлое

87-летний Энтони Хопкинс впервые открыто рассказал о своих ошибках. В новых мемуарах он признался, что во время брака со второй женой, Дженнифер Линтон, не раз ей изменял. Он вспоминает, что она долго ничего не знала и старалась не замечать очевидного.
Позже правда всё же вскрылась. Хопкинс говорит, что не уверен, был ли у неё кто-то ещё, но тогда он бы этого даже хотел — считал, что она заслуживает лучшего.
Актёр признал, что чувствует вину за разрушенные отношения и считает себя виновным в разрыве. По его словам, Линтон повлияла на его жизнь, но он сам всё испортил, уходя в себя и не справляясь с алкоголем. Он признаётся, что тогда был в полном раздрае, ссорился с окружающими и не мог доверять людям.
Хопкинс и Линтон познакомились в 1969 году и прожили вместе более двадцати лет. После развода актёр долго оставался один, а позже встретил колумбийскую актрису и антиквара Стеллу Арройяве, с которой живёт по сей день.
Читайте также: Выяснилось, что ослепившая пациентку хирург отправилась в зону СВО.