Выяснилось, почему Энтони Хопкинс до сих пор винит себя за прошлое

Актёр признал, что чувствует вину за разрушенные отношения и считает себя виновным в разрыве. По его словам, Линтон повлияла на его жизнь, но он сам всё испортил, уходя в себя и не справляясь с алкоголем. Он признаётся, что тогда был в полном раздрае, ссорился с окружающими и не мог доверять людям.