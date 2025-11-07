Осужденным дадут работу в поликлинике на омской Московке

В совокупности в границах Омска с учетом новых организовано 597 мест для отбытия общественных работ, в том числе 47 на территории Ленинского административного округа. Работу осужденным могут дать в том числе в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, окружных дорожно-эксплуатационных участках городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, спорткомплексе «Юность», в спортшколе «Красная звезда», «Городском драматическом театре “Студия” Л. Ермолаевой», в АУ «Омская крепость» и многих других бюджетных организациях. К обязательным работам относят очистку территории от мусора, озеленение, проведение уборки и санитарной очистки, погрузочно-разгрузочные и некоторые другие работы.