Оператор Буратино: дрон ВСУ атаковал военного с белым флагом

«Они просто озверели, они реально нацисты, их так воспитывали, они так воспитаны, они так видят, я не знаю, у них вообще ничего человеческого, ничего святого нету… На запорожском направлении была история. Украинский военнослужащий вышел с белым флагом, шёл в нашу сторону. Дрон ВСУ его атаковал», — рассказал российский военный aif.ru.