Оператор Буратино: дрон ВСУ атаковал военного с белым флагом

Комментируя кадры, запечатлевшие убийство беспилотником ВСУ бабушки в Купянске, российский оператор FPV-дронов с позывным Буратино подчеркнул, что у противника «вообще ничего человеческого». По его словам, операторы дронов ВСУ атакуют своих же товарищей, когда те выходят с белыми флагами сдаваться.
«Они просто озверели, они реально нацисты, их так воспитывали, они так воспитаны, они так видят, я не знаю, у них вообще ничего человеческого, ничего святого нету… На запорожском направлении была история. Украинский военнослужащий вышел с белым флагом, шёл в нашу сторону. Дрон ВСУ его атаковал», — рассказал российский военный aif.ru.
Российский военный подчеркнул, что для боевиков ВСУ любой, кто хочет быть на стороне РФ, становится врагом и его убивают.
Ранее в сети появились кадры, как оператор дронов ВСУ атаковал беспилотником пожилую женщину в Купянске. Украинский боевик не пожалел бабушку, которая стояла на коленях и молилась.