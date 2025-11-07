Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гагин: военных преступников, попавших в плен в Покровске, отправят под суд

Не все пленные вернутся на родину по обмену, подчеркнул Гагин. В Покровске сдались в плен свыше 1 тыс. украинских военных, писали СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные, попавшие в плен в Покровске в ДНР и причастные к военным преступлениям, будут переданы под суд. Об этом aif.ru заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.

«На каждого военнопленного будет собран материал: их показания, свидетельства их товарищей, не лежит ли на них пятно военных преступлений. Нам важно понимать, кто находится в наших руках в качестве военнопленных. Если кто-то замешан в военных преступлениях, то на него будет возбуждено уголовное дело. Не всех ждет поездка домой по обмену», — подчеркнул Гагин.

Россия придерживается норм международного военного права. Всех пленных ждет путь от сдачи в плен до передачи по обмену или отбытия наказания, добавил собеседник.

Минобороны РФ сообщило, что солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам российской группировки войск «Центр» в Покровске. Военные Telegram-каналы пишут, что в городе в плен попали около 1 тысячи украинских боевиков.