Гагин: военных преступников, попавших в плен в Покровске, отправят под суд

«На каждого военнопленного будет собран материал: их показания, свидетельства их товарищей, не лежит ли на них пятно военных преступлений. Нам важно понимать, кто находится в наших руках в качестве военнопленных. Если кто-то замешан в военных преступлениях, то на него будет возбуждено уголовное дело. Не всех ждет поездка домой по обмену», — подчеркнул Гагин.