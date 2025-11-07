Гагин: военных преступников, попавших в плен в Покровске, отправят под суд

Украинские военные, попавшие в плен в Покровске в ДНР и причастные к военным преступлениям, будут переданы под суд. Об этом aif.ru заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.
«На каждого военнопленного будет собран материал: их показания, свидетельства их товарищей, не лежит ли на них пятно военных преступлений. Нам важно понимать, кто находится в наших руках в качестве военнопленных. Если кто-то замешан в военных преступлениях, то на него будет возбуждено уголовное дело. Не всех ждет поездка домой по обмену», — подчеркнул Гагин.
Россия придерживается норм международного военного права. Всех пленных ждет путь от сдачи в плен до передачи по обмену или отбытия наказания, добавил собеседник.
Минобороны РФ сообщило, что солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам российской группировки войск «Центр» в Покровске. Военные Telegram-каналы пишут, что в городе в плен попали около 1 тысячи украинских боевиков.