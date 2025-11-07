Днем 7 ноября в Иркутске будет идти умеренный снег

Погода в Иркутске 7 ноября 2025 создаст у жителей новогоднее настроение. Ведь весь день в городе будет идти умеренный снег. Как сообщили КП-Иркутск в региональном гидрометцентре, будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с. Столбик термометра будет колебаться от −1 до +1 градуса.