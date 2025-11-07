Днем 7 ноября в Иркутске будет идти умеренный снег

Погода в Иркутске 7 ноября 2025 создаст у жителей новогоднее настроение. Ведь весь день в городе будет идти умеренный снег. Как сообщили КП-Иркутск в региональном гидрометцентре, будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с. Столбик термометра будет колебаться от −1 до +1 градуса.
Погода в Иркутске 7 ноября 2025.
— В регионе также выпадет мокрый снег. В южных, центральных и верхнеленских районах осадки усилятся. Снежного покрова не будет лишь в северо-восточных районах. Местами порывы северо-западного ветра достигнут 15−18 м/с, — рассказали синоптики.
Днем температура воздуха составит +1…-4 градуса, если солнце не выйдет из-за облаков, то резко похолодает до −8…-13 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 7 ноября 2025.