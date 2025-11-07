Модельер из Омска завоевала награду на международном конкурсе «Сибирский кутюрье»

Конкурс проходил в несколько этапов: сначала жюри отбирало заявки с концепциями работ, после чего лучшие авторы были приглашены на финальный показ в Новосибирск. Коллекция Алины, состоящая из пяти образов, представляла собой романтическое сочетание фактур тканей с этническими элементами, заложенными в крое и в цветовых решениях. В качестве награды за победу в номинации «Городская одежда» омичка получила памятную «серебряную пуговицу».