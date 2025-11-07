Ричмонд
Модельер из Омска завоевала награду на международном конкурсе «Сибирский кутюрье»

Омичке Алине Журавлевой удалось стать первой в номинации «Городская одежда».

Источник: Комсомольская правда

В одном из главных событий в мире моды Урала, Сибири и Дальнего Востока — международном конкурсе дизайнеров «Сибирский кутюрье» — победу в номинации «Городская одежда» одержала омичка Алина Журавлева. В финале девушке пришлось бороться за право быть лучшей с более двадцатью авторами из разных городов Сибирского федерального округа.

Конкурс проходил в несколько этапов: сначала жюри отбирало заявки с концепциями работ, после чего лучшие авторы были приглашены на финальный показ в Новосибирск. Коллекция Алины, состоящая из пяти образов, представляла собой романтическое сочетание фактур тканей с этническими элементами, заложенными в крое и в цветовых решениях. В качестве награды за победу в номинации «Городская одежда» омичка получила памятную «серебряную пуговицу».