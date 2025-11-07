Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама

Казахстан стал первой страной, которая за время 2-го президентского срока Трампа присоединяется к соглашениям Авраама.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп объявил о присоединении Казахстана к Авраамовым соглашениям с Израилем и пообещал в скором времени организовать официальную церемонию их подписания.

«Казахстан — первая страна за время моего второго президентского срока, которая присоединяется к соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру», — написал Трамп в Truth Social.

При этом отношения между государствами уже нормализованы — дипломатия с 1992 года, взаимные визиты лидеров, работающие посольства. Поэтому шаг скорее символический, особенно учитывая, что Казахстан — первая азиатская страна, вошедшая в соглашения.

Американский глава также пообещал в скором времени сообщить подробности о церемонии подписания и выразил уверенность, что к соглашениям присоединятся новые участники.

Напомним, что на этой неделе американский президент намерен встретиться с лидерами пяти стран Центральной Азии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше