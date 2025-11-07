Трамп заявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама

Президент США Дональд Трамп объявил о присоединении Казахстана к Авраамовым соглашениям с Израилем и пообещал в скором времени организовать официальную церемонию их подписания.
«Казахстан — первая страна за время моего второго президентского срока, которая присоединяется к соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру», — написал Трамп в Truth Social.
При этом отношения между государствами уже нормализованы — дипломатия с 1992 года, взаимные визиты лидеров, работающие посольства. Поэтому шаг скорее символический, особенно учитывая, что Казахстан — первая азиатская страна, вошедшая в соглашения.
Американский глава также пообещал в скором времени сообщить подробности о церемонии подписания и выразил уверенность, что к соглашениям присоединятся новые участники.
Напомним, что на этой неделе американский президент намерен встретиться с лидерами пяти стран Центральной Азии.