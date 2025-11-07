Мэрия Омска увеличит количество «Меценатов года»

В омской мэрии планируют увеличить количество людей, которых можно наградить почётным званием «Меценат года». Если сейчас самым-самым может быть лишь один из меценатов, то по новым правилам их количество можно будет увеличить до трёх.
Обсуждать это начали ещё минувшей весной, однако сейчас он вышел на финишную прямую и, как стало известно порталу Om1 Омск, уже внесён на рассмотрение комитета по местному самоуправлению в Горсовете.
Напомним, что программу меценатства разработали по инициативе Сергея Шелеста в 2022 году. Она предполагает участие социально ответственного бизнеса в жизни города: предприниматели берут шефство над школами, помогают с ремонтом, благоустраивают общественные пространства. Каждый год мэрия и Горсовет выбирают, кто из меценатов станет «Меценатом года». Этот титул несёт не только идейное, но и вполне практическое наполнение: после получения трёх «Меценатов года» предприниматель может претендовать на звание почётного гражданина Омска.