Мэрия Омска увеличит количество «Меценатов года»

Напомним, что программу меценатства разработали по инициативе Сергея Шелеста в 2022 году. Она предполагает участие социально ответственного бизнеса в жизни города: предприниматели берут шефство над школами, помогают с ремонтом, благоустраивают общественные пространства. Каждый год мэрия и Горсовет выбирают, кто из меценатов станет «Меценатом года». Этот титул несёт не только идейное, но и вполне практическое наполнение: после получения трёх «Меценатов года» предприниматель может претендовать на звание почётного гражданина Омска.