Ротенберг отреагировал на просьбы новосибирцев возглавить ХК «Сибирь»

Он сообщил, что ему приятен такой интерес, однако в настоящий момент он полностью сфокусирован на работе со сборной «Россия 25». Об этом сообщило РИА Новости.
После ухода в октябре Вадима Епанчинцева с поста главного тренера «Сибири», в комментариях в Telegram-канале Ротенберга появились соответствующие просьбы. При этом ещё 3 октября новым наставником клуба был официально назначен Вячеслав Буцаев.
Ротенберг также добавил, что планирует прилететь в Новосибирск вместе со сборной 10 декабря на Кубок Первого канала.
