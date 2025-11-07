Ричмонд
Ротенберг отреагировал на просьбы новосибирцев возглавить ХК «Сибирь»

Роман Ротенберг, бывший тренер петербургского СКА, прокомментировал призывы болельщиков встать у руля новосибирской хоккейной «Сибири».

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Он сообщил, что ему приятен такой интерес, однако в настоящий момент он полностью сфокусирован на работе со сборной «Россия 25». Об этом сообщило РИА Новости.

После ухода в октябре Вадима Епанчинцева с поста главного тренера «Сибири», в комментариях в Telegram-канале Ротенберга появились соответствующие просьбы. При этом ещё 3 октября новым наставником клуба был официально назначен Вячеслав Буцаев.

Ротенберг также добавил, что планирует прилететь в Новосибирск вместе со сборной 10 декабря на Кубок Первого канала.

Ранее Сиб.фм публиковал фоторепортаж с матча «Сибири» с «Торпедо», в котором новосибирская команда уступила по буллитам.