В Новосибирской области 715 единиц спецтехники чистят трассы от снега

В Новосибирской области второй день идут снегопады. Чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта, на очистку трасс вывели 715 единиц специализированной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
На данный момент все дороги в регионе открыты для проезда. Ситуацию на трассах контролируют дорожные службы.
— Мы мониторим обстановку в режиме онлайн через систему контроля за работой дорожной техники и в случае необходимости готовы оперативно вывести дополнительную технику — почти до 1,4 тысячи единиц на дороги, — добавили в пресс-службе.
В периоды похолодания на трассах будут дежурить мобильные пункты дорожной помощи водителям.