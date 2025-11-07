Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гагин: многие пленные ВСУ пытаются выдать себя за поваров и водителей

Пленные ВСУ пытаются скрыть свою причастность к военным преступлениям, называя себя поварами и водителями. Гагин сказал, что ждет таких украинских солдат.

Источник: Аргументы и факты

Военнопленные украинские солдаты чаще всего пытаются выдать себя за поваров и водителей, рассказал aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.

«Мы будем выяснять, кто действительно был поваром или водителем, как они чаще всего утверждают, а кто имел причастность к военным преступлениям, которым нет срока давности. Установим всех, кто имеет отношение к актам геноцида, пыткам, уничтожению гражданского населения. Не всех ждет поездка домой по обмену пленными», — подчеркнул Гагин.

Он также раскрыл, что ждет попавших в плен под Покровском боевиков ВСУ. Все они пройдут фильтр, получат медицинскую помощь и, если не будет доказана их причастность к военным преступлениям, их включат в список на обмен.

Минобороны РФ сообщило, что солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам российской группировки войск «Центр» в Покровске.

Военные Telegram-каналы пишут, что в городе в плен попали около 1 тысячи украинских боевиков.