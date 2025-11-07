Гагин: многие пленные ВСУ пытаются выдать себя за поваров и водителей

Военнопленные украинские солдаты чаще всего пытаются выдать себя за поваров и водителей, рассказал aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.
«Мы будем выяснять, кто действительно был поваром или водителем, как они чаще всего утверждают, а кто имел причастность к военным преступлениям, которым нет срока давности. Установим всех, кто имеет отношение к актам геноцида, пыткам, уничтожению гражданского населения. Не всех ждет поездка домой по обмену пленными», — подчеркнул Гагин.
Он также раскрыл, что ждет попавших в плен под Покровском боевиков ВСУ. Все они пройдут фильтр, получат медицинскую помощь и, если не будет доказана их причастность к военным преступлениям, их включат в список на обмен.
Минобороны РФ сообщило, что солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сдались в плен бойцам российской группировки войск «Центр» в Покровске.
Военные Telegram-каналы пишут, что в городе в плен попали около 1 тысячи украинских боевиков.