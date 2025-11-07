Гагин: многие пленные ВСУ пытаются выдать себя за поваров и водителей

«Мы будем выяснять, кто действительно был поваром или водителем, как они чаще всего утверждают, а кто имел причастность к военным преступлениям, которым нет срока давности. Установим всех, кто имеет отношение к актам геноцида, пыткам, уничтожению гражданского населения. Не всех ждет поездка домой по обмену пленными», — подчеркнул Гагин.