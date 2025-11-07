Из Омска не выпустили более 100 килограммов зелёного кофе из-за нарушений

Кроме того, региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному надзору отметило, что наличие фитосанитарного сертификата, который подтверждает безопасность продукции с высоким риском, является обязательным для перевозки грузов через границу стран Евразийского экономического союза. В результате вся партия зелёного кофе была возвращена на территорию России для устранения выявленных нарушений.