Из Омска не выпустили более 100 килограммов зелёного кофе из-за нарушений

Омский Россельхознадзор сообщил о задержании автомобиля на контрольно-пропускном пункте «Исилькульский», который направлялся в Казахстан с грузом импортной подкарантинной продукции.
В автомобиле находилась партия зелёного кофе, произведённого в Гондурасе, Индонезии и Бразилии, общим весом 151 килограмм. Из-за несоответствия единым карантинным фитосанитарным требованиям вывоз этой продукции был запрещён.
В связи с этим на перевозчика было заведено дело об административном правонарушении по статье 10.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся нарушения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.
Кроме того, региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному надзору отметило, что наличие фитосанитарного сертификата, который подтверждает безопасность продукции с высоким риском, является обязательным для перевозки грузов через границу стран Евразийского экономического союза. В результате вся партия зелёного кофе была возвращена на территорию России для устранения выявленных нарушений.