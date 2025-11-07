Ричмонд
Объяснено, почему 7 ноября остаётся важной датой для России

7 ноября в России вспоминают Октябрьскую революцию 1917 года и военный парад 1941 года на Красной площади.

В этот день в Петрограде было свергнуто Временное правительство, и к власти пришли Советы. С тех пор дата стала одной из главных в советской истории и получила название День Великой Октябрьской социалистической революции. Отмечать его начали в 1918 году.

Позже смысл праздника менялся. В 1995 году 7 ноября посвятили освобождению Москвы от польских интервентов 1612 года. Год спустя праздник стал называться Днём согласия и примирения.

Этот праздник учредили в 1996 году указом президента Бориса Ельцина в память о событиях Октябрьской революции 1917 года. Его идея — напомнить о важности единства и взаимного уважения в обществе.

День согласия и примирения символизирует стремление понять уроки прошлого и двигаться вперёд без вражды. Считается, что только согласие между людьми, уважение к истории и готовность слушать друг друга помогают сохранять внутреннее спокойствие страны и её духовные ценности.

С 2005 года эта дата считается днём воинской славы России. Она связана с парадом 1941 года, когда советские войска прошли по Красной площади и отправились прямо на фронт. Парад стал символом мужества и веры в победу.

Сегодня 7 ноября отмечают как памятный день — в честь Октябрьской революции и героического парада 1941 года.

