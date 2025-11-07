Беды с головой и проблемы с поиском: что говорят о пропаже Усольцевых психологи и волонтеры

Также о трудностях поиска людей высказался и другой специалист — отшельник Оджан Наумкин, проживший в лесу 20 лет. Он придерживается более пессимистичного настроя. По его словам, найти людей зимой с тепловизорами на фоне снега проще. И если месяц спустя семью так и не нашли, то это может быть тревожным знаком о судьбе Усольцевых. Отшельник также добавил, что если бы семья просто потерялась, она бы рано или поздно вышла бы к поселению, если бы просто шла по течению ручья.