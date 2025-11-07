У 8 подземных переходов в Омске нашли проблемы с безопасностью

Межведомственная комиссия с участием омской мэрии оценила, хорошо ли защищены от террористов общественные пространства нашего города. Как стало известно порталу Om1 Омск, с начала этого года собственники подобных объектов и территорий провели большую работу по оборудованию их всем необходимым. Однако остаются и пробелы, например, кое-где системы камер видеонаблюдения не хранят данные в течение 30 дней, как должны.
Так, в 8 подземных переходах имеются проблемы с системами оповещения или управления эвакуацией. В список вошли переходы у:
«Дома туриста»; «Площади Ленина»; «Голубого огонька»; «Ж/Д вокзала»; «Главпочтамта»; «КДЦ “Маяковский”; на “Любинском проспекте”; у G-Drive Арены.
Мэрия уже разработала проекты оборудования переходов на площади Ленина, у Маяковского и на Любинском и сейчас ждёт денег, которые поступят ориентировочно в следующем году.
Ранее стало известно, про проблемы с безопасностью есть у некоторых школ.