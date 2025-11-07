У 8 подземных переходов в Омске нашли проблемы с безопасностью

Межведомственная комиссия с участием омской мэрии оценила, хорошо ли защищены от террористов общественные пространства нашего города. Как стало известно порталу Om1 Омск, с начала этого года собственники подобных объектов и территорий провели большую работу по оборудованию их всем необходимым. Однако остаются и пробелы, например, кое-где системы камер видеонаблюдения не хранят данные в течение 30 дней, как должны.