На железнодорожном переезде на станции Крахаль ограничат движение

13 ноября с 09:00 до 16:00 часов будет полностью закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд на 35 км станции Крахаль (поселок Двуречье). Там будут проводить ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД.
На период закрытия переезда движение транспорта будет организовано по объездному маршруту через тоннель. Для своевременного информирования водителей на всех подъездах к переезду и по маршруту объезда будут установлены предупреждающие дорожные знаки и аншлаги с указанием схемы движения.
Въезд на территорию переезда во время проведения работ будет заблокирован барьерными ограждениями согласно утвержденной схеме.