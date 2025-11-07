Из-за снегопада в Иркутске задерживают прилеты более 10 рейсов

Более 10 рейсов задержаны и не могут вовремя приземлиться в аэропорту Иркутска из-за снегопада. Осадки начались в областном центре еще в ночь на 7 ноября и не прекращаются до сих пор. Именно с такими погодными условиями могут быть связаны задержки нескольких самолетов, которые направлены в столицу региона.