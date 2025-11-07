Из-за снегопада в Иркутске задерживают прилеты более 10 рейсов

Более 10 рейсов задержаны и не могут вовремя приземлиться в аэропорту Иркутска из-за снегопада. Осадки начались в областном центре еще в ночь на 7 ноября и не прекращаются до сих пор. Именно с такими погодными условиями могут быть связаны задержки нескольких самолетов, которые направлены в столицу региона.
Как стало известно КП-Иркутск из онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются рейсы из Новосибирска, Москвы, Улан-Удэ, Якутска, Братска, Красноярска и Бодайбо. Некоторые воздушные суда перенаправлены на запасной аэродром в Улан-Удэ.
— Аэропорт был сегодня закрыт с 7:00 до 9:00. Семь бортов ушли на запасные аэропорты. Меры были предприняты из-за метеоусловий, — подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани.
По прогнозам синоптиков снег в Иркутске 7 ноября будет идти на протяжении всего дня. Однако снежный покров не успеет установиться надолго. Уже 8 и 9 ноября столбик термометра снова поднимется выше 0 и будет солнечно, без осадков.