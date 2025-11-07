HS: в Балтийском море обнаружены несколько сигналов кораблей-призраков

Как сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на финское Traficom, в Балтийском море зафиксированы сигналы военных кораблей НАТО, которые числились в других местах. Такие суда называют «кораблями-призраками».
Согласно данным издания, в Финском заливе был обнаружен испанский военный корабль, хотя, по информации агентства Traficom, его маршрут должен был пролегать из Сомали в Японию.
«В понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море, казалось, было наводнено военными кораблями. На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря», — передает издание.
Как пишет газета, если обычно станция в Парайнене получает данные менее чем о ста судах в час, то в воскресенье вечером их число достигло почти 18 тысяч.
Как полагает бывший офицер ВМС Норвегии Торд Аре Иверсен, причиной этих происшествий стали проблемы с кибербезопасностью.
Ранее самолет-разведчик ВВС США вновь заметили над акваторией Черного моря.