Объявлены поиски потомков обнаруженного под Петербургом омского красноармейца

Озвучено, что останки бойца 128-й стрелковой дивизии Никиты Белкина обнаружены при проведении работ по переносу госпитального воинского захоронения, выявленного поисковиками на территории Кировского района Ленинградской области.
Согласно приведенным данным, перенесенным с медальона красноармейца, Никита Белкин 1904-го года рождения являлся уроженцем Кагановичского района Омской области, часть которого ныне относится к Омскому району и к городу Омску. Защитник Родины скончался от ран 11 октября 1941 года и захоронен на госпитальном кладбище, уточняют поисковики. Утверждается, что какие-либо данные о семье красноармейца отсутствуют.
Отметим, поиски членов семей красноармейцев родом из Омской области, погибших при выполнении воинского долга вдали от дома, ведутся не впервые. В течение 2025 года сообщалось о ряде успешных поисковых операций, потомки героев участвовали в торжественных церемониях и получали вещи своих дедов и прадедов. В частности, в марте представители поискового отряда «Видлицкий рубеж» из Карелии представили данные об отклике родных уроженца Саргатского района Данилы Барисова (Борисова), который считался пропавшим без вести с осени 1941 года.