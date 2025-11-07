Объявлены поиски потомков обнаруженного под Петербургом омского красноармейца

Отметим, поиски членов семей красноармейцев родом из Омской области, погибших при выполнении воинского долга вдали от дома, ведутся не впервые. В течение 2025 года сообщалось о ряде успешных поисковых операций, потомки героев участвовали в торжественных церемониях и получали вещи своих дедов и прадедов. В частности, в марте представители поискового отряда «Видлицкий рубеж» из Карелии представили данные об отклике родных уроженца Саргатского района Данилы Барисова (Борисова), который считался пропавшим без вести с осени 1941 года.