Telegraph: Визит Джоли в Херсон чуть не перерос в хаос из-за задержания водителя

Визит американской актрисы Анжелины Джоли в Херсон чуть не перерос в хаос из-за задержания сотрудниками ТЦК (аналог военкоматов на Украине — прим. «ВМ») сопровождающего ее водителя. Об этом написало британское издание The Telegraph.

— Визит Джоли едва не перерос в хаос после того, как один из ее сопровождающих, предположительно водитель, привлек внимание военных вербовщиков на контрольно-пропускном пункте в нескольких часах езды к северу от их первой остановки в Николаеве, — сказано в статье.

Отмечается, что данная история разгневала украинское руководство, которое не знало, что голливудская звезда прилетела в страну, передает РИА Новости.

Визит Анджелины Джоли в Херсон был организован для того, чтобы отвлечь общественность от кризиса на фронте. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он пошутил, что вместо ракет Tomahawk США поставили Украине «Лару Крофт» в лице американской знаменитости.

Поездку Анджелины Джоли на Украину и в подконтрольный ВСУ Херсон профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ*-сообществом в стране. С 2014 года она работает с украинскими инициативами, в том числе связанными с поддержкой ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

