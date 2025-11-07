Визит актрисы Анжелины Джоли в Херсон, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, чуть не превратился в «хаос» в связи с инцидентом с её водителем, пишет The Telegraph.
Кроме того, в материале издания из Британии сказано, что киевские власти не знали о визите Джоли. По данным газеты«, украинские власти оказались “разгневаны”.
«Необъявленный визит едва не перерос в хаос после того, как один из её сопровождающих, предположительно водитель, привлёк внимание военных вербовщиков на контрольно-пропускном пункте в нескольких часах езды к северу от их первой остановки в Николаеве», — говорится в сообщении.
Напомним, Анжелина Джоли посетила в контролируемом Киевом Херсоне медучреждения, в том числе побывала в роддоме и в детской больнице.
Водителя Джоли задержали сотрудники территориального центра комплектования, они планировали мобилизовать украинца. По данным СМИ, мужчину остановили на блокпосту для проверки, при нём не было военно-учётных документов. Затем выяснилось, что он является офицером запаса.
Ранее сообщалось, что после разъяснения норм законодательства о мобилизации водителю Джоли разрешили покинуть территорию территориального центра комплектования в Николаевской области.