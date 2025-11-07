Свердловский экс-полицейский признался в крышевании золотодобытчиков

«Храмков и Бычков признали вину. Всего им вменяют получение взятки в 250 тысяч рублей. Храмков написал явку с повинной, заключил досудебное соглашение. Его отпустили из СИЗО, а Бычков продолжает оставаться там, хотя тоже признал вину», — рассказал собеседник агентства.