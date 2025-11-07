«Правительство поддерживает»: Путин высказался о мерах против вейпов в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.
«Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ — Прим. Ред.), головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал Путин.
С просьбой запрета вейпов к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она обратила внимание, что в ряде стран мира, включая страны СНГ, и других государствах уже есть положительный опыт таких кардинальных мер.
Владимир Путин одобрительно кивнул в ответ на ее просьбу «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории РФ». Вместе с тем, глава подчеркнул, что важно не только это, несомненно, важное решение, необходима и соответствующая работа среди молодежи.
Летом этого года депутаты Госдумы собирались рассмотреть проект закона о полном запрете на продажу никотинсодержащей продукции и административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет. Тогда предлагалось значительно увеличить штрафы как для физических, так и для юридических лиц.
В это же время и глава Минпромторга Антон Алиханов на Неделе российского ретейла высказался за тотальный запрет «альтернативного курения». Однако в экспертном сообществе скептически оценивают инициативу полного запрета вейпов.
Специалисты уверены, что рынок вейпов никуда не исчезнет, он просто станет теневым. Выходом из этой ситуации могла бы стать маркировка продукции.
Более того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов уверен, что тотальный запрет подстегнет молодежь курить обычный табак. Да и мировой опыт выглядит неубедительным. Например, в Таиланде вейпы уже давно запрещены. Несмотря на это, электронные сигареты там продаются на каждом шагу. Нелегально. И власти не очень понимают, что с этим делать.
Изжить проблему, уверен парламентарий, поможет системная работа с обществом, с Общественными палатами, с Общественными советами при органах власти, с экспертами. В эту работунеобходимо вовлекать и молодежь, и подростков, и инфлюенсеров.