HS: в Балтийском море зафиксировали несколько сигналов кораблей-призраков

Специалисты Traficom объяснили инцидент техническим сбоем на станции приема сигналов AIS в Парайнене. Обычно она фиксирует до сотни судов в час, однако в тот вечер на экранах появилось почти 18 тысяч сигналов, что и вызвало иллюзию «флота-призрака» в Балтийском море.