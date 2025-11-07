HS: в Балтийском море зафиксировали несколько сигналов кораблей-призраков

В акватории Балтийского моря зафиксировали аномалию — системы наблюдения показали появление множества «кораблей-призраков», в том числе военных судов стран НАТО, которые на деле находились в тысячах километров от региона. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).
По данным Helsingin Sanomat, среди «призрачных» объектов оказался, например, испанский военный корабль, который должен был следовать из Сомали в Японию.
Специалисты Traficom объяснили инцидент техническим сбоем на станции приема сигналов AIS в Парайнене. Обычно она фиксирует до сотни судов в час, однако в тот вечер на экранах появилось почти 18 тысяч сигналов, что и вызвало иллюзию «флота-призрака» в Балтийском море.
Ранее сообщалось, что после начала обострения на Ближнем Востоке суда, проходящие Ормузский пролив, стали транслировать сообщения о своей принадлежности к России или Китаю, чтобы предотвратить возможные атаки.