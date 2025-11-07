Ричмонд
Алкоголь и наркотики травят омских школьников

Школьники оказались третьей по численности группой риска после безработных и пенсионеров.

Источник: Freepik

В Омской области за девять месяцев 2025 года зарегистрированы десятки случаев отравлений среди школьников. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, 26 подростков получили алкогольные отравления, 9 — наркотические. Общая статистика показывает 316 случаев алкогольных и 488 наркотических отравлений среди всех категорий граждан.

Школьники оказались третьей по численности группой риска после безработных и пенсионеров. При этом общее количество отравлений в регионе снизилось на 30−32% по сравнению с 2024 годом, однако детские случаи продолжают занимать значительную долю в статистике.

Особую тревогу вызывает тот факт, что подростковые отравления происходят несмотря на общую положительную динамику.

Ранее мы рассказывали, что делать, если ваш ребёнок употребляет алкоголь.