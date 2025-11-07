Рогов: Запад поощряет провокации Киева против ЗАЭС

«То, что подобные действия поощряются Западом, очевидно, потому что ни разу не была дана правовая оценка этому и даже не было никаких осуждений со стороны МАГАТЭ. После каждого обстрела, после каждой провокации МАГАТЭ заявляет, что не может определить, откуда был обстрел, откуда был нанесен удар или откуда летел дрон. Это, мягко говоря, вызывает вопросы», — рассказал он.