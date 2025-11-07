Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: Запад поощряет провокации Киева против ЗАЭС

Запад поддерживает провокационные действия Украины против ЗАЭС, отметил председатель комиссии ОП РФ Рогов. Он подчеркнул, что МАГАТЭ не осуждает нападения на ЗАЭС и не предпринимает мер по предотвращению подобных инцидентов.

Источник: Аргументы и факты

Атаки дронов ВСУ и другие провокации со стороны киевских властей в отношении Запорожской АЭС поощряет Запад, отметил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки России о том, что Запад рассматривает вариант совершения диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.

«То, что подобные действия поощряются Западом, очевидно, потому что ни разу не была дана правовая оценка этому и даже не было никаких осуждений со стороны МАГАТЭ. После каждого обстрела, после каждой провокации МАГАТЭ заявляет, что не может определить, откуда был обстрел, откуда был нанесен удар или откуда летел дрон. Это, мягко говоря, вызывает вопросы», — рассказал он.

По словам Рогова, Зеленский использует атаки на ЗАЭС, «когда он проигрывает на передовой, потому что надо информационно как-то отыгрывать и вещать о “перемоге”».

Ранее стало известно, что на Западе рассматривают планы по диверсии на Запорожской АЭС, чтобы ответственность за аварию и ее последствия переложить на РФ.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше