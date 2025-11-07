Рогов: Запад поощряет провокации Киева против ЗАЭС

Атаки дронов ВСУ и другие провокации со стороны киевских властей в отношении Запорожской АЭС поощряет Запад, отметил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки России о том, что Запад рассматривает вариант совершения диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.
«То, что подобные действия поощряются Западом, очевидно, потому что ни разу не была дана правовая оценка этому и даже не было никаких осуждений со стороны МАГАТЭ. После каждого обстрела, после каждой провокации МАГАТЭ заявляет, что не может определить, откуда был обстрел, откуда был нанесен удар или откуда летел дрон. Это, мягко говоря, вызывает вопросы», — рассказал он.
По словам Рогова, Зеленский использует атаки на ЗАЭС, «когда он проигрывает на передовой, потому что надо информационно как-то отыгрывать и вещать о “перемоге”».
Ранее стало известно, что на Западе рассматривают планы по диверсии на Запорожской АЭС, чтобы ответственность за аварию и ее последствия переложить на РФ.