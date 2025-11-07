В районе Покровска (ДНР) подразделения российской группировки войск «Центр» добились значительного успеха. Согласно информации Минобороны РФ, солдаты 68-й отдельной егерской бригады ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен.
Военные Telegram-каналы, комментируя масштаб операции, сообщают, что в городе в плен попали около 1 тысячи украинских боевиков. Судьба этих военнослужащих стала предметом пристального внимания.
От плена до обмена.
Попав в плен, каждый украинский военнослужащий проходит четко регламентированную процедуру.
«Все пленные пройдут через фильтр, они дадут сведения о себе, о своих подразделениях и их задачах. Получат медицинскую помощь при необходимости. Всех напоят, накормят, переоденут. Затем их внесут в базу военнопленных, эти списки передадут украинской стороне, чтобы там понимали, что эти люди не пропавшие, не погибшие, а находятся в статусе пленных», — пояснил Гагин.
Этот процесс демонстрирует, что Россия придерживается норм международного военного права. Первоочередная задача — обеспечить базовые человеческие потребности пленных и документально зафиксировать их статус, что в будущем открывает для них возможность возвращения домой.
«Боевики ВСУ, попавшие в плен в районе Покровска, пройдут фильтр и в дальнейшем могут попасть в списки на обмен», — подтвердил аналитик.
Проверка на военные преступления.
Однако ключевым и самым строгим этапом становится проверка каждого военнопленного на причастность к преступлениям против мирного населения. Это тот рубеж, где пути пленных кардинально расходятся.
Процедура проверки будет тщательной и многоуровневой.
«На каждого военнопленного будет собран материал: их показания, свидетельства их товарищей, не лежит ли на них пятно военных преступлений. Нам важно понимать, кто находится в наших руках в качестве военнопленных. Если кто-то замешан в военных преступлениях, то на него будет возбуждено уголовное дело. Не всех ждет поездка домой по обмену», — заявил Гагин.
Пленные выдают себя за поваров и водителей.
Аналитик также обратил внимание на распространенную тактику, к которой прибегают пленные в надежде избежать ответственности.
«Мы будем выяснять, кто действительно был поваром или водителем, как они чаще всего утверждают, а кто имел причастность к военным преступлениям, которым нет срока давности. Установим всех, кто имеет отношение к актам геноцида, пыткам, уничтожению гражданского населения. Не всех ждет поездка домой по обмену пленными», — подчеркнул Гагин.
Жесткая альтернатива: сдаться или быть уничтоженным.
В Сети ранее появились кадры, запечатлевшие попытку группы боевиков ВСУ выйти из окружения в Покровске. На кадрах видно, как украинские военные движутся цепочкой по лесополосе, пытаясь укрыться за деревьями, но в конце концов по ним наносят точные удары из артиллерии.
Комментируя эти кадры, Ян Гагин четко обозначил ультиматум, который стоял перед противником.
«Здесь все честно, противник не стал сдаваться, а попытался уйти. Если бы они хотели сохранить себе жизнь, они бы сложили оружие. Они были уничтожены в соответствии с предъявленным им ультиматумом. У врага нет других альтернатив, кроме как стать “двухсотыми” или сдаться в плен», — сказал эксперт.
Таким образом, судьба каждого военнослужащего ВСУ в зоне специальной военной операции оказывается в его собственных руках. Для тех, кто выбирает путь капитуляции, гарантируется гуманное обращение, медицинская помощь и перспектива обмена. Для тех же, кто пытается сопротивляться или кто замешан в военных преступлениях, неминуемо наступает суровая ответственность — либо на поле боя, либо в зале суда.