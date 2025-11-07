Из котла в плен: Гагин раскрыл судьбу сдавшихся в Покровске боевиков ВСУ

«Здесь все честно, противник не стал сдаваться, а попытался уйти. Если бы они хотели сохранить себе жизнь, они бы сложили оружие. Они были уничтожены в соответствии с предъявленным им ультиматумом. У врага нет других альтернатив, кроме как стать “двухсотыми” или сдаться в плен», — сказал эксперт.