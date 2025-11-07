Саммит «Центральная Азия — США»: основные тезисы Токаева

«Я убежден, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всем мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию “Сделать Америку снова великой” (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа “Закон и Порядок”. Будучи президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности».Касым-Жомарт Токаев.